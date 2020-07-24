أسطورة الملاكمة مايك تايسون يعلن العودة للحلبة بعمر 54 عاما

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلن اسطورة الملاكمة، مايك تايسون، البالغ من العمر 54 عاما، نيته العودة للحلبة لملاقاة الملاكم روي جونز جونيور وهو أسطورة أخرى في عالم الملاكمة، في لقاء استعراضي.

ومن المزمع أن يلتقي الملاكمان في هذه المباراة الاستعراضية في الـ12 من سبتمبر/ أيلول المقبل في كارسون بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ويذكر أن تايسون، بطل العالم الأسبق بالوزن الثقيل يعتبر أحد أكثر الملاكمين إثارة للرعب في قلوب الخصوم ويلقب بالعديد من الألقاب منها "مايك الحديدي"، حيث كان قد أنهى عامه الأول في مسيرته المهنية كملاكم محترف بـ15 فوزا بلا أي خسارة عندما كان في العشرين من عمره.

وأنهى تايسون مسيرته المهنية بـ50 فوزا و6 خسائر بسجله، في حين أنهى جونيور الذي يبلغ من العمر 51 عاما وتوج في السابق بلقب بطل العالم، حياته المهنية بسجل 66 فوزا مقابل 9 هزائم، وكان قد فاز أيضا بلقاء استعراضي العام 2018.