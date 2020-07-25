دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد الجدل الذي أثاره مؤخرا، أوضح قائد نادي الزمالك المصري السابق، فاروق جعقر، السبت، ما قصده بتصريحاته حول الاتفاق مع الحكام في فترة الثمانينات قبل المباريات بشأن الحصول على ركلات جزاء.

وقال جعفر في تصريحات تلفزيونية له عبر قناة الزمالك الجمعة، إن حكما اجتمع به قبل إحدى المباريات إلى جانب عدد من مسؤولي النادي وسأله عما إذا كان يريد فريقه الحصول على ركلة جزاء بصفته قائد النادي.

وأكد قائد نادي الزمالك سابقا أنه رفض العرض التي قدم له من الحكم، لافتا إلى أن الحكام في ذلك الوقت كانوا يرغبون بالحصول على مقابل مادي أكبر أو الذهاب إلى مدينة بورسعيد للتسوق خلال وجودهم في مصر، ويجلسون مع قادة بعض الأندية والمسؤولين فيها للسؤال عما يريده الفريق المستضيف بين الحصول على ركلة جزاء أو طرد لاعب من الفريق الخصم.

أشعلت تصريحات جعفر ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال قائد الأهلي سابقا ونجم حراسة مرماه، أحمد شوبير، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "علي مدي ست سنوات كامله كابتن للنادي الاهلي وايضا كنت كابتن لمنتخب مصر لم اجلس يوما مع حكم في مباراه لا محليا ولا افريقيا ولا دوليا".

علي مدي ست سنوات كامله كابتن للنادي الاهلي وايضا كنت كابتن لمنتخب مصر لم اجلس يوما مع حكم في مباراه لا محليا ولا افريقيا ولا دوليا

ورد عدد من اللاعبين السابقين بشكل غير مباشر على تصريحات جعفر، الذي ظهر في فيديو آخر السبت، أوضح فيه ما قاله، إذ أشار إلى أنه لم يقصد أن أندية مصر كانت تحقق البطولات بمساعدة الحكام بل روى حادثة عاشها مرة عندما كان قائدا للزمالك.