دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تُوج نادي باريس سان جيرمان ببطولة كأس فرنسا، مساء الجمعة، بعد فوزه بهدف نظيف في شباك منافسه فريق سانت إيتيان.

وأحرز البرازيلي نيمار هدف الفوز لباريس سان جيرمان في الدقيقة 14 من وقت الشوط الأول للمباراة.

في حين أفسدت إصابة نجم الفريق كيليان إمبابي فرحة جماهير باريس سان جيرمان، الذين شاهد الآلاف منهم نهائي الكأس من المدرجات.

وجاءت إصابة إمبابي في كاحل القدم بعد التحام قوي. وحينها اشتبك لاعبو الفريقين، ما دفع حكم المبارة لإشهار 3 بطاقات صفراء، فيما منح قائد فريق سانت إيتيان المتسبب في الالتحام (لوك بيران) بطاقة حمراء، عقب لجوئه إلى تقنية الفيديو (الفار).

وخرج إمبابي من الملعب، وهو يبكي، في الدقيقة 31 من زمن المباراة، حيث لعب بدلا منه بابلو سارابيا.

OMG, what a horrible tackle from Perrin on #Mbappe. Hope he is fine😱😳💔 The match is live on @FDLM30 #PSGASSE https://t.co/ZrYcIoT5tV

وعزز باريس سان جيرمان صدارته لألقاب كأس فرنسا، ليصبح 13 لقبًا، ويزيد الفارق بينه ومارسيليا، الذي حصد 10 ألقاب. بينما يبلغ رصيد سانت إيتيان 6 ألقاب.