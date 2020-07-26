دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حسم مانشستر يونايتد البطاقتين المتنازع عليهم والمؤهلتين لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وذلك بعد أن تغلب الأول على منافسه المباشر بهدفين نظيفين، في حين فاز تشيلسي بهدفين نظيفين على وولفرهامبتون واندرز، ليلحق الفريقان بمانشستر سيتي وليفربول.

فعلى أرضية ملعب "كينغ باور" في ليستر، نجح اليونايتد بخطف فوز ثمين بهدفين نظيفين سجلهما البرتغالي برونو فيرنانديز من علامة الجزاء والإنجليزي جيسي لينغارد، ليصل "الشياطين الحمر" إلى النقطة 66 في المركز الثالث المؤهل للأبطال.

بالمقابل، تجمد رصيد ليستر عند النقطة 62، في المركز الخامس ليتأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي ويخسر الرهان على دوري الأبطال.

من جانبه، حقق تشيلسي فوزا على "وولفز" بهدفين نظيفين، ليحجز مقعده في المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال بعد وصوله إلى 66 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن يونايتد.

وعلى صعيد الهدافين تقاسم مهاجم أرسنال، الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، ونظيره لاعب ليستر، الإنجليزي جيمي فاردي، صدارة الهدافين للموسم الحالي بـ23 هدفا لكل منهما.

من جانبه، نجا أستون فيلا من الهبوط للدوري الإنجليزي الممتاز بعد التعادل مع ويست هام يونايتد بهدف لمثله ليصل إلى النقطة 35.