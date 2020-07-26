دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب الأمير السعودي، عبدالله بن مساعد آل سعود، عن فخره بما قدمه فريقه، الأحد، شيفيلد يونايتد خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز الذي كان قريبا من التأهل للبطولات الأوروبية في موسمه الأول بعد الصعود من دوري الدرجة الأولى.

وقال بن مساعد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "موسم أول عظيم منذ العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، سنواجه تحديا أكبر الموسم المقبل ولكن يجب علينا أن نعمل بجد جميعا لجعله ناجحا".

Great First Season back to the Premier League, so proud of our team , next season will be a bigger challenge but we will all work hard to make it a successful one 1/2

وقدم شيفيلد أداء مميزا قبل توقف فيروس كورونا وكان على وشط الوصول إلى المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، لكن مستوى الفريق تراجع بشكل كبير بعد الاستئناف إذ تلقى 5 هزائم وتعادل في مباراتين من أصل 10 ليتراجع للمركز التاسع في الدوري.

وأُسدل الستار الأحد على الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز والذي توج بلقبه ليفربول قبل 7 جولات على النهاية في حين بقي الصراع مشتعلا على المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال حتى اليوم الأخير، وتمكن تشيلسي ومانشستر يونايتد من حجز مقعدين لهما في البطولة الأوروبية.