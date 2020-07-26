أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت رابطة كرة القدم النسائية الوطنية في أمريكا أنها منحت مجموعة "أنجل سيتي" امتيازًا لفريق لوس أنجلوس الجديد، الذي سينضم إلى الدوري في ربيع 2022.

ويقود مجموعة المستثمرين الممثلة الأمريكي ناتالي بورتمان، الحائزة على جائزة مهرجان الأوسكار، ونجمة كرة التنس المُخضرمة الأمريكية سيرينا ويليامز، وزوجها ألكسيس أوهانيان، المؤسس الشريك في موقع ريديت، وابنتها أولمبيا. بجانب المغامرة التقنية كارا نورتمان، ورائدة الميديا والألعاب جولي أورمان.

وقالت بورتمان، في بيان: "اليوم نخطو خطوة مثيرة بالإعلان عن أول مجموعة ملكية تملكها وتديرها أغلبية نسائية".

وأضافت بورتمان: "أشعر بسعادة غامرة بفرصة المشاركة مع هذه المجموعة المذهلة من الناس لجلب فريق كرة قدم نسائي محترف إلى لوس أنجلوس".

وتابعت بورتمان: "لا نهدف إلى بناء فريق فائز في الميدان فحسب، بل أيضًا إلى تطوير قاعدة جماهيرية مُخلصة شغوفة. ونأمل أيضًا أن يكون لها تأثير جوهري على مجتمعنا، والالتزام بتوسيع نطاق الوصول إلى الرياضة للشباب في لوس أنجلوس".

وترى الممثلة الأمريكية أن "الرياضة طريقة مُبهجة لجمع الناس معًا، وهذا له القدرة على إحداث تغيير ملموس للرياضيات في مجتمعنا وفي المجال المهني".

ومن الأسماء الشهيرة الأخرى المُشاركة في تأسيس الفريق، زميلات بورتمان في هوليوود: "إيفا لونجوريا وأوزو أدوبا وجنيفر غارنر وجيسيكا تشاستين"، إلى جانب أكثر من 12 نجمة سابقة في المنتخب الوطني للسيدات الأمريكيات، بما في ذلك جولي فودي وميا هام وجوي فوسيت وأبي وامباك.

وفي حين لم يتم تحديد اسم الفريق حتى الآن، وتأمل مجموعة أنجل سيتي في الاستفادة من الاهتمام المتزايد بكرة القدم للسيدات منذ نجاح المنتخب النسائي الوطني عن لقبه في كأس العالم في 2019.

والفريق الجديد هو الحادي عشر الذي يدخل الرابطة الوطنية لكرة القدم النسائية، وسينضم إلى 4 أندية أخرى من لوس أنجلوس.