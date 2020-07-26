محمد صلاح ينشر صورة مع زوجته وابنتيه وألقابه الأربعة مع ليفربول

مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد.. بين القبول والرفض

محمد صلاح وماني.. هل هناك ما يدعو للقلق في ليفربول؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر النجم المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، السبت، صورة تجمعه بزوجته وابنتيها إلى جانب الألقاب التي حققها مع "الريدز" منذ انضمامه إلى صفوفه.

وبعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، نشر صلاح صورتين عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، وأظهرت الأولى اللاعب المصري إلى جانب زوجته وابنته الكبرى مكة والصغرة كيان إلى جانب الألقاب الأربعة التي حققها مع ليفربول.

أما الثانية فأظهرت صلاح جالسا إلى جانب الألقاب التي كان آخرها كأس "البريميرليغ" الذي حققه الفريق لأول مرة في تاريخه، رغم أنه كان قد فاز بلقب الدوري بنسخته القديمة 18 مرة سابقا.

وفاز صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي كما حقق كأس العالم للأندية وبطولة السوبر الأوروبي إلى جانب لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل اللاعب المصري 19 هدفا خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز وكان أحد المنافسين على لقب الهداف لكن فرصه أصبحت ضئيلة مع تبقي جولة واحدة وفارق الأهداف الأربعة مع المتصدر، مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي.

يذكر أن صلاح انضم إلى النادي الإنجليزي في موسم 2017/2018 قادما من نادي روما الإيطالي مقابل 42 مليون جنيه إسترليني في ذلك الحين.