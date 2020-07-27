محمد صلاح يودع صديقه المقرب في ليفربول بكلمات مؤثرة: "سأفتقدك كثيرا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ودع اللاعب المصري، محمد صلاح، الإثنين، زميله وصديقه الكرواتي ديجان لوفرين، بكلمات مؤثرة وذلك بعد أن انتقل الأخير من ليفربول الإنجليزي إلى زينيت الروسي.

وقال صلاح في مقابلة نشرتها الصفحة الرسمية على موقع تويتر: "لا أعرف ما أقول يا صديقي ولا أعرف كيف أعبر عن شعوري، لكننا سنفتقدك كثيرا وأنا على وجه التحديد".

وأضاف اللاعب المصري لنادي ليفربول موجها حديثه للوفرين: "لقد كنت لاعبا رائعا هنا وصديقا رائعا سأفتقدك كثيرا داخل وخارج الملعب"، على حد تعبيره.

ووجه صلاح شكره للاعب الكرواتي على كل ما قدمه للفريق خلال الفترة التي قضاها في صفوفه، وتمنى له التوفيق في رحلته القادمة ولعائلته.

وكان قد أعلن ليفربول عن رجيل مدافعه لصفوف نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي الإثنين، بصفقة انتقال دائم ووجه الشكر له.

🤜🤛 @MoSalah's special farewell message to @Dejan06Lovren... https://t.co/aqc4pNmO9L

يُعتبر لوفرين الصديق المقرب خارج الملعب للاعب المصر في ليفربول، إذ اعتادا على قضاء أوقات جميلة معا وكانا يصوران مقاطع فيديو توثق بعض لحظاتهما الطريفة معا.