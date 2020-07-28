رسميًا.. قطر تطلب تنظيم إحدى دورات الألعاب الأولمبية بداية من نسخة 2032

رياضة
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قطر تطلب تنظيم إحدى دورات الألعاب الأولمبية بداية من نسخة 2032

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدمت قطر طلبًا رسميًا، الاثنين، لاستضافة إحدى دورات الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقبلة، بداية من نسخة 2032.

ونقلت قناة "الكأس" القطرية عن الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، قوله إن استضافة إحدى النسخ القادمة من دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية حدث رياضي عالمي آخر تعمل قطر لاستضافته للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

كما تحدث التليفزيون القطري الرسمي عن تقدم الدوحة بطلبها إلى اللجنة الدولية الأولمبية، ومقرها مدينة لوزان في سويسرا. واعتبر أن استضافة قطر لكأس العالم 2022 من شأنه دعم فرصها في نيل فرصة تنظيم الأولمبياد.

ويشار إلى أن دورة الألعاب الأولمبية القادمة في طوكيو باليابان قد تأجلت إلى 2021، بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا. في حين تنظم فرنسا نسخة العام 2024، تليها أمريكا في 2028، بينما لم يتقرر بعد من سفوز بحق تنظيم الدورة في 2032.

 

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