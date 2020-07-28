قطر تطلب تنظيم إحدى دورات الألعاب الأولمبية بداية من نسخة 2032

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدمت قطر طلبًا رسميًا، الاثنين، لاستضافة إحدى دورات الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقبلة، بداية من نسخة 2032.

ونقلت قناة "الكأس" القطرية عن الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، قوله إن استضافة إحدى النسخ القادمة من دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية حدث رياضي عالمي آخر تعمل قطر لاستضافته للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية: استضافة إحدى النسخ القادمة من دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية حدث رياضي عالمي آخر تعمل #قطر لاستضافته للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط @JoaanBinHamad https://t.co/1M0J5LTWMu

كما تحدث التليفزيون القطري الرسمي عن تقدم الدوحة بطلبها إلى اللجنة الدولية الأولمبية، ومقرها مدينة لوزان في سويسرا. واعتبر أن استضافة قطر لكأس العالم 2022 من شأنه دعم فرصها في نيل فرصة تنظيم الأولمبياد.

اللجنة الأولمبية القطرية تعلن أنها تقدمت رسمياً بطلب إلى اللجنة الأولمبية الدولية لاستضافة إحدى النسخ المقبلة من دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية اعتباراً من نسخة العام 2032. #رياضة #تلفزيون_قطر https://t.co/WBmJcpRk84

ويشار إلى أن دورة الألعاب الأولمبية القادمة في طوكيو باليابان قد تأجلت إلى 2021، بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا. في حين تنظم فرنسا نسخة العام 2024، تليها أمريكا في 2028، بينما لم يتقرر بعد من سفوز بحق تنظيم الدورة في 2032.