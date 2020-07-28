إصابة لاعب ريال مدريد بفيروس كورونا.. والنادي يوضح حالته الصحية

التحكيم في إسبانيا.. هل ساعد ريال مدريد على الاقتراب من التتويج؟

كلاسيكو ريال مدريد برشلونة..ماذا أُخذ من إجراءات قبل اللقاء؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن ريال مدريد الإسباني عن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد بعد الفحوصات التي أُجريت للاعبين الثلاثاء، وكشفت أن اللاعب هو المهاجم الدومينيكاني ماريانو دياز.

وقال النادي في بيان له: "بعد إجراء فحوصات فيروس كورونا بالأمس للاعبي فريقنا الأول من جانب فريق الخدمات الطبية في ريال مدريد، جاءت نتيجة مسحة لاعبنا ماريانو إيجابية"، على حد تعبيره.

وأضاف الفريق الملكي المتوج بلقب الدوري الإسباني مؤخرا: "اللاعب بصحة جيدة ويلتزم ببروتوكولات العزل في منزله"، على حد قوله.

وجلس دياز البالغ من العمر 26 عاما على دكة البدلاء في المباراة الأخيرة للفريق أمام ليجانيس ولم يشركه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في المباراة التي أقيمت في 19 يوليو/تموز.

ومن المقرر أن يواجه الريال مضيفه مانشستر سيتي الجمعة الموافق 7 أغسطس/آب المقبل ضمن مباريات إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر أن يغيب دياز عنها.

ويطمح الفريق الملكي لقلب الطاولة على "المواطنين" الذين حققوا الفوز ذهابا بهدفي مقابل هدف وحيد على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد.