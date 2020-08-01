دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تُوج أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ14 في تاريخه، يعزز موقعه كأكثر الأندية في إنجلترا تحقيقا للقب بفارق لقبين مع مانشستر يونايتد، وذلك بعد فوزه السبت على تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد.

ففي المباراة التي أُقيمت على أرضية ملعب "ويمبلي" التاريخي، تقدم تشيلسي عند الدقيقة الخامسة عبر الأمريكية كريستيان بوليسيتش، قبل أن يتعادل "الغانرز" عبر الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ من علامة الجزاء عند الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، نجح أرسنال بخطف هدف الفوز عبر أوباميانغ، عند الدقيقة 69، لينجح أرسنال بتسيير المباراة والحفاظ على انتصاره حتى النهاية أمام تشيلسي الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد الكرواتي ماتيو كوفاسيتش عند الدقيقة 73.

وبهذا الفوز، حقق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا أول لقب له مع أرسنال منذ استلامه مهمة تدريب الفريق منتصف الموسم، ليضمن مقعدا له في الدوري الأوروبي.

يذكر أن هذ اللقب هو الأول لأرسنال في هذه البطولة منذ موسم 2016/2017، والـ14 في تاريخه ليتفوق على اليونايتد بفارق لقبين.

وكان قد تألق أرسنال منذ العودة من التوقف الذي فرضه فيروس كورونا المستجد، إذ نجح بإقصاء مانشستر سيتي من نصف نهائي كأس الاتحاد، وكان قد حقق فوزا على بطل الدوري ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.