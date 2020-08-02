بفارق كبير... إماراتية تحطم الرقم القياسي في ترويض كرة القدم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نجحت لاعبة كرة القدم الإماراتية أريج الحمادي في تحطيم الرقم القياسي المسجل في غينيس لأكبر عدد مرات ترويض لكرة القدم خلال دقيقة واحدة.

واستطاعت الحمادي، اللاعبة في منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، ترويض الكرة لـ86 مرة خلال دقيقة واحدة، محطمة الرقم القياسي الذي توقف عند 56 مرة في المملكة المتحدة في مارس/ آذار الماضي.

وقالت الحمادي في تغريدة على تويتر: "أردت أن أحقق شيئا مميزا"، وأضافت: "استطعت تحطيم الرقم القياسي بعد أسبوع من التدريب، لكني أردت أن أحدث فارقا كبيرا لأحافظ على الرقم القياسي الجديد لفترة أطول".

كان حلم احتراف كرة القدم يراود الحمادي منذ الطفولة، حيث كانت تقوم بممارسة الرياضة والتدريب عليها بمفردها قبل أن تسنح لها فرصة الالتحاق بفريق، بحسب تصريحات لها على صفحة غينيس على تويتر.

وتابعت الحمادي: "أشعر بالفخر لتحقيق هذا الإنجاز ورفع اسمي واسم بلدي عاليا".

وأوضحت مؤسسة غينيس في بيان أن الحمادي قامت بمحاولة تحطيم الرقم القياسي في إحدى المناطق السكنية بمنطقة مردف في دبي، مستخدمة كرة معتمدة من الفيفا.