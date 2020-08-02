دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رفع يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي، السبت، للمرة التاسعة على التوالي والـ36 في تاريخه، رغم خسارته من روما في آخر مباراة له خلال الموسم الحالي، فما هي أبرز الأحداث التي كانت قد حصلت مؤخرا عندما لم يتوج اليوفي بلقب الكالتشيو.

ميلان بطلا لإيطاليا

كان قد حقق ميلان لقب الدوري الإيطالي في موسم 2010/2011 بقيادة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي أعادته الأقدار إلى الفريق نفسه خلال الموسم الماضي، في حين حل اليوفي سابعا في ذلك الموسم بعد 3 مواسم من عودته من دوري الدرجة الأولى إلى الكالتشيو.

ليفربول يتعاقد مع "الشاب" هيندرسون

وقع اللاعب الإنجليزي الشاب آنذاك جوردان هينردسون عقدا بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني مع ليفربول في صيف 2011 ليصبح بعد ذلك أول قائد يحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع الفريق بنسخته الجديدة.

سيرجيو أغويرو إلى السيتي

انتقل المهاجم الأرجنتيني من صفوف أتلتيكو مدريد إلى صفوف نادي مانشستر سيتي مقابل 35 مليون جينه إسترليني، ليصبح الهداف التاريخي للفريق بـ180 هدفا ويحقق معه لقب الدوري في 4 مناسبات.

رونالدو يُهدي الريال كأس الملك

أهدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقب كأس ملك إسبانيا لريال مدريد في ذلك الموسم ليكون اللقب الأول منذ في هذه البطولة للفريق الملكي منذ 18 عاما، وذلك في النهائي الذي فاز فيه الريال على برشلونة بهدف نظيف.

أعمار نجوم كرة القدم حينها

نيمار كان يبلغ من العمر 19 عاما

كيليان مبابي كان يبلغ من العمر 13 عاما

محمد صلاح كان يبلغ من العمر 19 عاما

بول بوغبا كان يبلغ من العمر 18 عاما