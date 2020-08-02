بعد تقارير حول رحيله.. رونالدو يُلمح إلى مستقبله مع يوفنتوس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ألمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى مصير مستقبله مع ناديه الإيطالي، يوفنتوس، السبت، إذ كشف أنه يطمح لتحقيق لقب الدوري الثالث له مع الـ"بيانكونيري".

وقال رونالدو عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام بعد تتويج فريقه باللقب التاسع على التوالي في الكالتشيو: "سعيد بالفوز باثنين من أصل 9 ألقاب متتالية للدوري حققها يوفنتوس".

وأضاف النجم البرتغالي قائلا: "يبدو الأمر سهلا لكنه ليس كذلك، عاما بعد آخر، بالموهبة والالتزام والعمل الجاد يمكنك تحقيق أهدافك وأن تكون أفضل من السابق".

وتابع رونالدو قائلا في المنشور نفسه: "هيا بنا نحو اللقب الثالث بالنسبة لي"، في إشارة إلى بقائه في فريق "السيدة العجوز" لموسم آخر يطمح خلاله لتحقيق لقب الدوري.

وكان قد سجل النجم البرتغالي 31 هدفا في الدوري خلال الموسم الحالي ليحتل المركز الثاني على ترتيب الهدافين بعد الفائز بالحذاء الذهبي الأوروبي، تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة ليون الفرنسي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في السابع من أغسطس/آب الجاري، في اللقاء الذي يطمح اليوفي فيه لتعويض خسارته بالذهاب بهدف نظيف والتأهل إلى ربع نهائي المسابقة.