دب يستقبل لوفرين في روسيا.. فكيف كان رد فعل محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى اللاعب الكرواتي لنادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي، اتصالا بصديقه لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، ليخبره عن مغامراته فور وصوله إلى ناديه الجديد لكنه فاجأه بالحديث عن أنه وجد "دبا" باستقباله.

ونشر النادي الروسي مقطع فيديو، الإثنين، للوفرين وأحد مسؤولي الفريق بينما كانا قد غادرا المطار، ليتصل اللاعب الكرواتي بصلاح ويقول له: "تسريحة شعر جميلة"، فأجاب اللاعب المصري قائلا: "شكرا، أفضل من تسريحتك".

وبدأ اللاعب الكرواتي بوصف الأجواء التي عاشها عند وصوله قائلا: "لقد وصلت للتو، وخرجت من المطار ورأيت أناسا يرحبون بي وخلقهم رأيت دبا".

فوجئ صلاح بما قاله لوفرين، فتابع اللاعب الكرواتي قائلا: "إنه أمر جنوني... فقلت لهم هل هذه حديقة حيوان مفتوحة؟ فأجابوا: لا تقلق هو لا يأكل بل هو ودود جدا مع الناس".

ورد اللاعب المصري على ما قاله لوفرين: "ودود؟ يمكن أن تمكث مع أخيك هذا" في إشارة إلى الدب، ثم سأل لوفرين صلاح عن حاله ليجيب الثاني بأنه بخير ويأخذ قسطا من الراحة ثم سأله: "لقد وصلت للتو؟ هل ستذهب إلى التمرين غدا؟" ليجيب لوفرين بالإيجاب، ثم يضيف صلاح مازحا: "هل ستكون قائد الفريق؟"، ليرد لوفرين بالقول: "هل تريدني أن أكون كذلك؟ إذا قلت نعم سأحاول أن أكون الأفضل"، على حد تعبيره.

وتابع اللاعب الكرواتي قائلا لصلاح: "بصدق يا أخي، قصة شعر رائعة... تُعجبني"، ليجيب اللاعب المصري قائلا: "نعم أنا أيضا... إنها باهظة الثمن لكن لا بأس بها"، ليرد لوفرين قائلا: "باهظة الثمن؟ لذلك كنت تترك شعرك طويلا لأن لا مال لديك، أمر لا يصدق"، ليجيب صلاح قائلا: "أحد الأصدقاء دفع لي لأحصل على هذه التسريحة"، على حد قوله.

وكان قد انتقل لوفرين الذي كان الصديق المقرب لصلاح في ليفربول، إلى نادي سان بطرسبرغ خلال سوق الانتقالات الحالي وودعه اللاعب المصري بكلمات مؤثرة.