إصابة 4 من لاعبي منتخب سوريا الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، الثلاثاء، عن إصابة 4 من لاعبي المنتخب الأول و3 من الكادر الفني والإداري بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد يوم من بداية المعسكر الأول لـ"نسور قاسيون" تحت قيادة المدرب التونسي نبيل معلول.

وجاء في البيان الذي نشره الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "كشفت الفحوصات التي أجريت للاعبي منتخبنا الوطني والكادر الفني والإداري يوم أمس عن إصابة كل من اللاعبين: مارديك مارديكيان- محمد عنز- أحمد أشقر- أحمد الأحمد ومن الكادر الفني والإداري: عساف خليفة- وسام غيبور- مهند أسعد بفيروس كورونا وبناء عليه تم عزل اللاعبين والكادر بشكل كامل بعيداً عن مقر إقامة الفريق مع توفير الرعاية اللازمة لهم".

وأضاف الاتحاد السوري لكرة القدم في بيانه قائلا: "إدارة المنتخب اتخذت منذ اللحظة الأولى بالمعسكر كل الإجراءات اللازمة لحماية الجميع من خلال تطبيق التعليمات الصحية وعزلت اللاعبين الذين يشعرون بأية أعراض داخل غرفهم مباشرة.. نتمنى لنجومنا السلامة والتعافي سريعاً"، عل حد تعبيره.

وحاولت CNN التواصل مع المكتب الإعلامي للاتحاد السوري للحصول على تفاصيل إضافية لكن المكتب أشار إلى عدم وجود تفاصيل إضافية حتى اللحظة.

وكان قد بدأ المنتخب السوري معسكره الأول الداخلي تحت قيادة معلول، في مدينة حلب، شمالي البلاد، في 3 أغسطس/آب الجاري، بمشاركة عدد من اللاعبين المحليين باستثناء لاعبي الأندية التي من المقرر أن تخوض نصف نهائي مسابقة كأس الجمهورية.

ولم يشارك اللاعبون المحترفون في الخارج بالمعسكر الأول بسبب القيود التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد على السفر بين الدول.

وشهدت سوريا ارتفاعا ملحوظا بأعداد الإصابات مؤخرا، إذ سجلت وزارة الصحة السورية أعلى معدل يومي للإصابات في البلاد الإثنين، بـ38 إصابة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 847 إصابة مُعلنة في عموم البلاد.