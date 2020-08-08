بعد إقالة ساري.. يوفنتوس يُعين نجمه السابق مدربا للفريق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعيين لاعبه السابق، أندريا بيرلو، السبت، مدربا للفريق بعد ساعات قليلة من إقالة سلفه الإيطالي، ماوريسيو ساري.

وأعلن اليوفي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر تعيين بيرلو مدربا للفريق خلفا لساري وذلك بعد 10 أيام على تسمية الأول مدربا لفريق ما دون الـ23 عاما.

UFFICIALE ✍️ Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ➡️ https://t.co/gFxYuC28cj #CoachPirlo https://t.co/6xWUAJ5u19

وكان قد أُقيل ساري السبت بعد اجتماع بين وبين إدارة النادي، إثر الخروج المبكر لليوفي من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد نادي ليون الفرنسي الجمعة.

وكان قد حقق المدرب الإيطالي لقب الدوري مع اليوفي لكن أ{قام خلال الموسم لم تكن مرضية لعشاقه وإدارته لتكون مباراة ليون الفرصة الأخيرة التي لم يستغلها ساري لتتم إقالته.

ولم يكن بيرلو مرشحا قويا لتولي المهمة إذ كانت الأنباء والتوقعات تشير إلى اختيار الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو أو المدرب الإيطالي السابق لليوفي ماسميليانو أليغري.

ويرى مراقبون أن اختيار بيرلو لهذه المهمة مغامرة كبيرة تخوضها إجارة "السيدة العجوز" كونه لا يتمتع بالخبرة التدريبية.