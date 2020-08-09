دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تأهل فريقا برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوز ساحق لكل منهما على نابولي الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، في مباراتين ليل السبت.

وأودع برشلونة 3 أهداف في مرمى نابولي، أحرزها كليمونت لينغليت وليونيل ميسي ولويس سواريز، بينما سجل هدف نابولي لورينزو إنسيني.

وبعد هدف برأسية قوية من لينغليت، كان ميسي في أفضل حالاته الليلة حينما أحرز الهدف الثاني لبرشلونة، بعدما سدد الكرة في شباك نابولي من وضعية السقوط.

وطوال المباراة، أهدر الفريقان فرصًا لتسجيل المزيد من الأهداف.

في سياق متصل، فاز بايرن ميونخ على تشيلسي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، السبت، في إياب دور ثمن النهائي.

وبموجب فوزه الساحق، ضمن بايرن ميونخ التأهل لربع النهائي ليواجه برشلونة في العاصمة البرتغالية لشبونة، في 14 أغسطس آب الجاري.

وأحرز نجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي هدفان (الأول والرابع)، فيما سجل زميليه إيفان بيريسيتش وكورينتين توليسو الهدفين، الثاني والثالث. وجاء هدف تشيلسي الوحيد بأقدام تامي أبراهام.

ويعد لقاء برشلونة وبايرن ميونخ في دور ربع النهائي بمثابة نهائي مُصغَر مُبكر. في وقت يتعطش كلاهما لاقتناص لقب دوري أبطال أوروبا، الذي غاب عن الأول منذ 2015، والثاني منذ آخر مرة فاز بها في 2013.