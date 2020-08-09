دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد اللاعب اليوناني لنادي نابولي الإيطالي، كوستاس مانولاس، الأحد، على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مصافحته بعد نهاية مباراة الفريقين في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن ذلك غير صحيح.

وقال مانولاس في "Story" عبر صفحته الرسمية على إنستغرام: "في بعض الأحيان يجب أن تكون يقظا وأن تنظر إلى الصورة جيدا قبل أن تكتب أخبارا سيئة".

وتابع اللاعب اليوناني لنادي نابولي قائلا: "هل رأيت من قبل لاعبا يلعب وفي يده ساعة؟"، عل حد قوله.

وكان قد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الصورة وقالوا إن ميسي رفض مصافحة مانولاس بعد المباراة، في إشارة إلى أن اللاعب الثاني تسبب بإخراج الفريق الكتالوني من نصف نهائي النسخة قبل الماضية من دوري أبطال أوروبا في المباراة الشهيرة بين روما وبرشلونة.

وكان قد أقصى الفريق الكتالوني نظيره الإيطالي بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد السبت، وذلك إثر انتهاء لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة بايرن ميونخ الألماني في قمة مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا الجمعة، في العاصمة البرتغالية لشبونة.