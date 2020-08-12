دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، الأربعاء، وأكد أن المصاب لم يُخالط بعثة الفريق التي ستسافر إلى لشبونة الخميس لخوض ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتب النادي الكتالوني عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "كشفت الاختبارات إصابة أحد اللاعبين التسعة الذين يستهلون اليوم تحضيرات الموسم المقبل بفيروس كوفيد-19، دون أن تظهر عليه أعراض المرض. اللاعب في صحة جيدة وملتزم بالعزل المنزلي، علماً أنه لم يكن لديه أي اتصال بأعضاء الفريق الأول الذي من المقرر أن يسافر إلى لشبونة غداً الخميس".

كشفت الاختبارات إصابة أحد اللاعبين التسعة الذين يستهلون اليوم تحضيرات الموسم المقبل بفيروس كوفيد-19، دون أن تظهر عليه أعراض المرض. اللاعب في صحة جيدة وملتزم بالعزل المنزلي، علماً أنه لم يكن لديه أي اتصال بأعضاء الفريق الأول الذي من المقرر أن يسافر إلى لشبونة غداً الخميس https://t.co/IPXgelzNpi

ومن المقرر أن يسافر الفريق الكتالوني إلى العاصمة البرتغالية، الخميس، لخوض مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني.

يذكر أن هذه الإصابة الأولى التي تُسجل في صفوف فريق كرة القدم الأول بنادي برشلونة، منذ بدء تفشي الجائحة.