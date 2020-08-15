دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقى نادي برشلونة الإسباني هزيمة ثقيلة من منافسه الألماني بايرن ميونخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الجمعة.

في ليلة مهينة على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة، أصبح بايرن ميونخ أول فريق يسجل ثمانية أهداف في مباراة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، بينما تلقى برشلونة ثمانية أهداف في مباراة للمرة الأولى منذ 1946.

افتتح توماس مولر التسجيل في غضون خمس دقائق لبايرن، قبل أن يمرر المدافع النمساوي ديفيد ألابا في شباك فريقه لتتعادل النتيجة.

ومع ذلك، فقد ساعدت ثلاثة أهداف في 10 دقائق من الشوط الأول بطل الدوري الألماني على تأكيد هيمنته، مع تقدم إيفان بيريسيتش وسيرج جنابري ومولر الثاني قبل الاستراحة.

وفي الشوط الثاني، قلص لويس سواريز الفارق لبرشلونة، لكن تمريرة حاسمة من الظهير الأيسر ألفونسو ديفيز ليستخدمها جوشوا كيميتش، رأسية روبرت ليفاندوفسكي وثنائية فيليب كوتينيو، ساعدت بايرن على التقدم إلى الدور قبل النهائي.

وقال مولر لشبكة "بي تي سبورت" بعد المباراة "من الصعب شرح ذلك. أعتقد في هذه اللحظة أن فريقنا في حالة رائعة".

وأضاف مولر: "نحن نعمل بجد، ونعمل بهذه القوة، وأعتقد أنه من الصعب على الجميع التغلب علينا. لقد استمتعنا كثيرًا. بالنسبة لأسلوب لاعبينا، لا يهم أسماء اللاعبين الذين نواجههم".

وتابع: "بالطبع، لديهم لاعبون مميزون وعلينا أن نكون أكثر عدوانية وأكثر قدرة على التعافي مرارًا وتكرارًا. نشعر بالرضا بعد هذه المباراة، هذه النتيجة. كانت خاصة جدًا".

وفي تصريحات صحفية، وصف رئيس نادي برشلونة، غوزيب ماريا بارتوميو، ما حدث خلال المباراة بأنه "كارثة"، متوعدًا بقرارات في غضون الأيام المقبلة.

واستدرك بارتوميو قائلا إن اليوم ليس مناسبًا لاتخاذها هذه القرارات، مُضيفا: "يمكننا فقط طلب الاعتذار".