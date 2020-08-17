دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، إنه اتفق مع المدير الفني لبرشلونة، كيكي سيتين، على تدريب نادي مصري، قبل توليه مهمة تدريب النادي الكتالوني.

وقال آل الشيخ، في مداخلة هاتفية مع فضائية "On E" المصرية: "اتفقت مع سيتين على تدريب (نادي) إف سي مصر"، الذي كان بصدد شرائه.

وأشار إلى أن سيتين أعرب عن موافقته، إلا أنه اشترط إتمام ذلك حال لم يتلق عرضًا من برشلونة.

ولفت آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز السابق، أن المدير الفني لبرشلونة أبلغه باللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم، ثم بعد 3 أيام كان قد أتم تعاقده مع برشلونة.

كانت تقارير صحفية قالت إن سيتين قد يتم إقالته من منصبه، بعد النتائج السلبية لبرشلونة، وخروجه من دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمته الثقيلة من نادي بايرن ميونخ.

تركي أل الشيخ: اتفقت مع كيكي سيتين على تدريب "نادي مصر" قبل عرض برشلونة #ONTime_Sports #جمهور_التالتة https://t.co/ztJbpkc1Vr

وحول انتقال لاعبي الأهلي المصري، رمضان صبحي وشريف إكرامي، إلى نادي بيراميدز، قال إنها معلومة معروفة منذ وقت طويل، وأن رمضان وقع لصالح النادي في أواخر يوليو تموز الماضي.

وأضاف، الرئيس الشرفي السابق للأهلي: أن "الأمر لا يحتاج لشماعة تركي آل الشيخ"، في إشارة إلى ربط انتقال اللاعبين من القلعة الحمراء.

وذكر آل الشيخ أن علاقته مع الكرة المصرية انتهت.