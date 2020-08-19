رئيس نادي برشلونة يعلن رونالد كومان مدربًا جديدًا للفريق

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال رئيس نادي برشلونة لكرة القدم، جوزيب ماريا بارتوميو، إن الفريق سيعين رونالد كومان كمدير فني جديد للفريق طالما "لا شيء يسير على ما يرام".

وسيحل كومان محل كيكي سيتين، الذي أُقيل من منصبه يوم الاثنين.

وقال بارتوميو، الذي تناول الوضع الحالي، عبر حساب برشلونة الرسمي على تويتر: "إذا لم يحدث أي خطأ، فسيكون كومان مدرب برشلونة الموسم المقبل. نحن نعلم بالفعل كيف يفكر وفلسفته".

كومان، المسؤول حاليًا عن المنتخب الهولندي للرجال... وكان أبرز نجوم برشلونة كلاعب لمدة ستة مواسم، في الفترة من 1989 إلى 1995.

وكان آخر تدريب لسيتين، الذي قاد النادي لمدة سبعة أشهر فقط، يوم الجمعة، بعد هزيمة برشلونة المخزية 8-2 أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.