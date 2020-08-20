دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تأهل بطل الدوري الألماني لكرة القدم بايرن ميونخ إلى نهائي دوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليغ، بعد الفوز على أولمبيك ليون الفرنسي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأربعاء، بثلاثة أهداف للاشيئ.

ويلاقي بايرن ميونخ، بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان في المباراة النهائية، الأحد المقبل 23 أغسطس آب الجاري، في العاصمة البرتغالية لشبونة، لتحديد بطل دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري (2019 – 2020).

سجل لفريق بايرن ميونخ، أمام ليون الفرنسي في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، سيرج غنابري، هدفين في الدقيقتين 18 و33 من عمر المباراة، وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث في الدقيقة 89.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى المباراة النهائية بعد الفوز بثلاثية نظيفة على لايبزيغ الألماني، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء.

وأطاح بايرن ميونخ الألماني، ببرشلونة الإسباني في مباراة تاريخية، الأسبوع الماضي بـ8 أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات دور الثمانية للبطولة، التي توقفت منافساتها لعدة أشهر بعد تفشي فيروس كورونا.