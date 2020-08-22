دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حصد إشبيلية الإسباني بلقب مسابقة كأس الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بعد فوزه على إنتر ميلان الإيطالي (3-2)، مساء الجمعة.

ورفع إشبيلية أرقامه القياسي الخاصة بالمسابقة، حيث تُوج بلقب كأس الدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه.

وأحرز أهداف إشبيلية، لوك دي يونغ، في الدقيقتين (12 و33) ودييغو كارلوس في الدقيقة 74 من وقت المباراة، فيما سجل هدفي إنتر ميلان روميلو لوكاكو ودييغو غودين خلال الدقيقتين (5 و36).

وخلال المباراة، كان الشوط الأول هجوميًا لصالح إنتر ميلان، وسط تألق لاعبه لوكاكو، الذي سجل لفريقه من خلال ضربة جزاء.

في حين أهدر العديد من الفرص في الشوط الثاني، بينما خطف حارس إشبيلية المغربي ياسين بونو، الأنظار مع تصديه للعديد من الكرات الخطرة من قبل لاعبي إنتر ميلان.