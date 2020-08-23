دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن جهاز قطر للاستثمار، ورئيس شركة قطر للاستثمارات الرياضية ناصر الخليفي، نقلا فريق باريس سان جيرمان إلى صفوف النخبة القروية على المستوى الأوروبي والعالمي.

وكتب جوعان بن حمد، في حسابه عبر تويتر، الأحد: "الشكر مُستحق لجهاز قطر للاستثمار وللسيد ناصر الخليفي الذي جعل من النادي أحد عمالقة أوروبا، ونقله من منافس في الدوري المحلي إلى قائمة النخبة الكروية في القارة والعالم".

بعد قليل ينطلق #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. وأياً كانت نتيجة المباراة فإن الشكر مستحق لجهاز قطر للاستثمار وللسيد ناصر الخليفي الذي جعل من النادي أحد عمالقة أوروبا ونقله من منافس في الدوري المحلي إلى قائمة النخبة الكروية في القارة والعالم. @PSG_arab

وجاءت تغريدة رئيس اللجنة الأولمبية القطرية في معرض تعليقه على نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، مساء الأحد.

ووصل باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد 6 محاولات فاشلة.

وفي 30 يونيو حزيران 2011، اشترت شركة قطر للاستثمارات الرياضية نادي باريس سان جيرمان.