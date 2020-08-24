البافاري يستعيد اللقب بعد 7 سنوات من الغياب.. بايرن ميونخ بطلا لدوري أبطال أوروبا

رياضة
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بايرن ميونخ بطلا لدوري أبطال أوروبا بهدف في شباك باريس سان جيرمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تُوج بايرن ميونخ الألماني بقلب بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على منافسه الفرنسي باريس سان جيرمان، مساء الأحد.

وفاز بايرن ميونخ بهدف وحيد في شباك باريس سان جيرمان دون رد، جاء برأسية اعتراضية من لاعب الفريق البافاري كينغسلي كومان في الدقيقة 59 من زمان المباراة.

وخلال المباراة، أهدر باريس سان جيرمان العديد من الفرص، لا سيما تلك الفرص التي أهدرها كيليان عندما أهدر نيمار فرصة التقدم لفريقه في بداية المباراة.

ونال نيمار بطاقة صفراء جراء تدخله القوي من الخلف مع نجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي.

ومع الفوز بمباراة الليلة على ملعب دا لوزا بالعاصمة البرتغالية لشبونة، يستعيد بايرن ميونخ لقب بطل دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 7 سنوات.       

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