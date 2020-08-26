تظاهر جماهير برشلونة لرفض رحيل ميسي وسط هتافات مناهضة لبارتوميو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تظاهر مشعجو نادي برشلونة الإسباني في إقليم كتالونيا، الثلاثاء، لرفض رحيل نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما كشفت تقارير عن إبدائه رغبته في المغادرة.

وأظهرت لقطات مُصورة، لم يتسن لـCNN التأكد من صحتها، تجمع حشد من جماهير برشلونة أمام ملعب النادي، للتعبير عن رفضهم رحيل ميسي.

وردد المحتجون هتافات مناهضة لرئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، بعضها تضمن مطالب باستقالته.

#frac1 | 📹 Alguns aficionats del Barça demanen la dimissió de Bartomeu davant les oficines del club després de saber-se que Messi ha comunicat que vol marxar. https://t.co/hBhYgnWRju

من امام الكامب نو الان . رفضا لاستقاله ميسي والمطالبه باستقاله بارتيميو #ميسي #برشلونه #Messi #MessiQuedate #Barca #BartomeuDimision https://t.co/wh7KWnHPfO

وأعرب عدد من نجوم برشلونة عن تعاطفهم مع ميسي، كما أسطورة الفريق السابق كارليس بويول، الذي كتبه في حسابه في تويتر: احترام وإعجاب، ليو.. كل الدعم، صديقي".

Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo.

ووافقه في رأيه لويس سواريز، الذي تحدثت تقارير مماثلة عن احتمالات رحيله عن برشلونة، وذلك عبر تعليقه على التغريدة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت تقارير إخبارية إن ميسي أبلغ برشلونة رغبته في إنهاء تعاقده.

وأمضى ميسي 16 عامًا في اللعب لصالح برشلونة وحصد معه العديد من الألقاب والبطولات المحلية والدولية.

وتفاعل رئيس إقليم كتالونيا، يواكيم تورا، مع ما أثير عن رحيل ميسي، قائلا: ستظل كتالونيا منزلك دائمًا. شكراً جزيلاً لك على كل هذا الوقت من السعادة وكرة القدم غير العادية. لقد كنا محظوظين بما يكفي لمشاركة بضع سنوات من حياتنا مع أفضل لاعب في العالم. رياضي نبيل لن ننساك أبدًا".