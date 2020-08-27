إصابة نجم مانشستر يونايتد الفرنسي بول بوغبا بفيروس كورونا

لندنن المملكة المتحدة (CNN)-- قال ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن لاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوغبا، لن يشارك في مباراتي فرنسا المقبلتين في المنافسات الأوروبية أمام السويد والمقررة في 29 أغسطس آب، وكرواتيا في 8 سبتمبر أيلول المقبل، بعد أن ثبت إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف ديشامب، "كان من المفترض أن يكون بول بوغبا في قائمة اللاعبين. لسوء حظه، تم اختباره بالأمس، وتبين أنه إيجابي هذا الصباح".

وفيما لم يكن لاعب خط وسط توتنهام هوتسبير، تانجوي ندومبيلي ضمن تشكيلة فرنسا، تم وضعه في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا بعد أن أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل عدة أيام، وفقًا لصحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية.

وسيشارك إدواردو كامافينغا، في قائمة تضم مبتدئين آخرين مثل لاعب ليون الفرنسي حسام عوار ودايو أباميكانو من لايبزيغ، وكلاهما حصل على جائزة لأدائهما في دوري أبطال أوروبا.

كما تم اختيار لاعب يوفنتوس أدريان رابيو، وهو اختيار مفاجئ بعد أن ذكرت وسائل إعلام فرنسية في 2018 أن لاعب وسط باريس سان جيرمان السابق رفض أن يكون على قائمة المنتخب الوطني في كأس العالم في روسيا.