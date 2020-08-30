الهلال بطلا للدوري السعودي للمرة الـ16 في تاريخه بعد الفوز على الحزم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تُوج الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي) للمرة الـ16 في تاريخه بعد أن تغلب على الحزم برباعية مقابل هدف وحيد السبت.

ونجح الهلال باكتساح ضيفه برباعية سجل منها الفرنسي بافاتيمبي غوميز ثلاثية ووقع سالم الدوسري على هدف.

وبهذه النتيجة، وصل الفريق الملقب بـ"الزعيم" لنقطته رقم 66 ليصبح على بعد 6 نقاط من ملاحقه المباشر، النصر، مع تبقي جولتين على النهاية.

وتوج الهلال بلقبه الـ16 في البطولة والثالث خلال 4 مواسم، إذ كان قد كسر "العالمي" سيطرة غريمه على الدوري الموسم الماضي.