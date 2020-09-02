دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن النادي الأهلي المصري، الأربعاء، فرض غرامة مالية كبيرة على لاعبه محمود كهربا، قدرها مليون جنيه مصري بعد المشادة وقعت بينه وبين حارس النادي، محمد الشناوي، في التدريبات.

ونشر الأهلي بيانا قال فيه إن مدير الكرة بالنادي، سيد عبدالحفيظ، وقع على قرار بفرض غرامة قدرها مليون جنيه مصري على كهربا "نظرا لما بدر منه قبل مران الفريق الذي جرى صباح اليوم"، وفقا للبيان.

وكشف النادي أن كهربا حرص على العودة مجددا إلى مقر النادي بعد انتهاء التمرين ووصوله إلى منزله، بهدف تقديم الاعتذار لعبدالحفيظ والشناوي بحضور وليد سليمان.

وذكر الأهلي أن لاعبه "شدد على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل في الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين"، وفق ما جاء في البيان.

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🚨الأهلي يغرم «كهربا» مليون جنيه .. واللاعب يعتذر لكل منظومة العمل بالفريق https://t.co/tQcZVsQ4Y1

ونشرت وسائل إعلام مصرية أنباء عن وقوع مشادة "قوية" بين كهربا والشناوي في غرف تبديل الملابس قبل التمرين الأول للفريق الأربعاء امتدت إلى ملعب التدريب في الوقت الذي حاول فيه مدير الكرة والجهاز الفني احتواء الموقف.