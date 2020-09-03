نيمار ودي ماريا بين ثلاثي باريس سان جيرمان المصاب بفيروس كورونا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت تقارير متعددة من بينها ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن نيمار نجم منتخب البرازيل وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، هو أحد لاعبي النادي الفرنسي الثلاثة المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت وسائل إعلام فرنسية، إن الفحوص الطبية، أثبتت إصابة اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 28 عامًا، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا بالإضافة إلى لياندرو باريديس، بفيروس كورونا بعد عودتهم من إجازة في إيبيزا بإسبانيا.

في وقت سابق، ذكر بيان صحفي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء، أنه "تم تأكيد إصابة ثلاثة لاعبين بعد اختبار فيروس كورونا"، مشيرًا إلى أنهم خضعوا للبروتوكولات الصحية المناسبة، مع استمرار اختبار جميع اللاعبين والموظفين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتواصلت CNN مع كل من ممثلي اللاعبين الثلاثة للتعليق، وامتنع النادي عن تأكيد هوية اللاعبين لـ CNN.

وكشفت صحيفة L’Equipe الفرنسية الرياضية، عن هوية اللاعبين إلى جانب العديد من وسائل الإعلام الأخرى.

ونيمار هو أغلى لاعب كرة قدم في العالم بعد أن وقع مع باريس سان جيرمان مقابل 263 مليون دولار في عام 2017، وقبل عشرة أيام كان البرازيلي جزءًا من فريق باريس سان جيرمان الذي خسر في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويواجه نيمار إلى جانب دي ماريا وباريديس، احتمال الغياب عن بداية الموسم الكروي الجديد، والمقررة في 10 سبتمبر أيلول الجاري.