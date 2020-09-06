حسن مصطفى: مبارك طلب "تفويت" مباراة مصر لصالح فرنسا في مونديال 2001

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك طالبه بتسهيل فوز منتخب فرنسا على منافسه المصري إبان مونديال 2001.

تصريحات مصطفى جاءت على هامش إجراء قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد (رجال) في منطقة أهرامات الجيزة، مساء السبت.

وقال مصطفى إنه أخبر الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك أن نظيره المصري حسني مبارك، تواصل معه وقال له "الفرنسيين حبايبنا"، وطلب منه "تفويت" وتسهيل فوز منتخب فرنسا على منتخب مصر في مباراة نصف النهائي بكأس العالم لكرة اليد 2001.

وأشار مصطفى إلى أنه آنذاك كان قد تولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد قبل البطولة بنحو شهرين.

وذكر مصطفى أن مبارك طالبه بذلك بسبب علاقته الجيدة مع شيراك.

وقتها، فازت فرنسا على مصر بنتيجة 24-21، قبل تتويجها بلقب البطولة عقب فوزها على السويد في المباراة النهائية.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد إن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، يعتزم حضور البطولة التي ستنظمها مصر نسختها رقم 27، في الفترة من 14 إلى 31 من يناير كانون الثاني 2021.

وأعرب عن أمله في أن تكون البطولة "نقطة مضيئة في نهاية النفق المظلم في ظل جائحة كورونا".

وقدم الفنانان خالد النبوي وإنجي المقدم حفل قرعة المونديال، وسط إشادة بمستوى تنظيم الحفل، لا سيما أنه جاء بمشاركة الموسيقار المصري عمر خيرت.

ووضعت القرعة مصر في المجموعة السابعة رفقة خصمها اللدود (السويد)، إضافة إلى التشيك.

وستقام البطولة، التي تضم 32 فريقا بدلًا من 24 للمرة الأولى، في 4 ملاعب رئيسية، توزعت ما بين صالة استاد القاهرة وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وصالة 6 أكتوبر وصالة برج العرب.