مانشستر سيتي يعلن إصابة رياض محرز بفيروس كورونا.. فهل ظهرت عليه أعراض؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الإثنين، إصابة لاعبه الجزائري رياض محرز ونظيره الفرنسي إيمريك لابورت، بفيروس كورونا المستجد.

ونشر السيتي بيانا عبر موقعه الرسمي أعلن فيه إصابة الثنائي بالفيروس وأشار إلى أن اللاعبين يخضعان للعزل المنزلي تطبيقا لقوانين رابطة المحترفين الإنجليزية والحكومة البريطانية.

وتمنى النادي السلامة والتعافي السريع للاعبيه والعودة إلى تدريبات الفريق استعدادا للموسم المقبل.

وأكد السيتي أن أعراض الفيروس المنتشر حول العالم لم تظهر على محرز ولابورت لكن نتائج فحصيهما جاءت إيجابية.

ومن المقرر أن يواجه "المواطنين" وولفرهامبتون ووندرز في الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز في 21 سبتمبر/أيلول الجاري