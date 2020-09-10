دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُوج الهلال السعودي، مساء الأربعاء، بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للمحترفين، بعد فوزه على فريق الشباب بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأخيرة من البطولة.

وشارك في تتويج الزعيم بلقب الدوري السعودي وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس اتحاد كرة القدم ياسر المسحل، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض.

وأنهى الهلال الدوري برصيد 72 نقطة وضعته في الصدارة، وذلك بفارق 8 نقاط عن النصر، الذي حل في المركز الثاني. وعلى مدار الموسم فاز الزعيم بـ22 مباراة وتعادل في 6، بينما خسر مباراتان فقط.

وحصد الهلال لقب الدوري للمرة الـ 16في تاريخه.

وسجل هدفا الهلال مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقتين 20 و69 من زمن المباراة، في حين سجل هدف فريق الشباب كريستيان غوانكا في الدقيقة 46.

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كما تُوج نجم النصر السعودي، المغربي عبدالرزاق حمدالله، بلقب هداف الدوري للمرة الثانية على التوالي، برصيد 27 هدفا.

وأحرز حمدالله لقب الهداف للمرة الأولى بعد تسجيله 34 هدفا في الموسم الماضي.