تركي آل الشيخ يعبر عن أمنية بشأن الأهلي المصري والـ74 ضحية في بورسعيد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن أمنيته بأن يتوج الأهلي المصري بلقب الدوري الممتاز عند النقطة 74 وذلك تركيما لضحايا حادثة بورسعيد.

وقال آل الشيخ في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "نتمناها التتويج عند النقطة 74... نتمناها التتويج عند النقطة 74.. ربنا معاكم"، على حد تعبيره. غسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ووصل الأهلي إلى نقطته رقم 71 وذلك بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثة أهداف نظيفة، الجمعة، وسيتمكن من تحقيق لقب الدوري الممتاز بحال فوزه على الاتحاد الإسكندري في مباراته المقبلة وخسارة أو تعادل الزمالك.

وكان قد شغل آل الشيخ منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي قبل أن يعتذر عن المنصب لاحقا بسبب خلافات كبيرة وقعت بينه وبين إدارة رئيس النادي، محمود الخطيب.

وكان قد لقي 74 مشجعا للنادي الأهلي حتفهم فيما يُعرف إعلاميا بـ"مجزرة بورسعيد" في 1 فبراير/شباط من عام 2012.