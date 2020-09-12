محمد صلاح يهدي مؤمن زكريا هدفه بالاحتفال على طريقته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتفل المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بهدفه الثالث في شباك ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي، على طريقة لاعب الأهلي المصري مؤمن زكريا، الذي أصيب بمرض نادر أبعده عن كرة القدم.

وفور تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 88 من زمن المباراة، أسرع صلاح بتقليد وأداء طريقة احتفال مؤمن زكريا المعتادة، وذلك بوضع يديه الاثنين على أذنيه والإشارة إلى رقم 8، وهو رقم القميص الذي يرتديه نجم الأهلي.

احتفال مؤمن زكريا والرقم ٨ من محمد صلاح ♥️♥️♥️ https://t.co/PSoPAlLwlG

كثير من متابعي اللقاء رأوا أن صلاح أراد إهداء هدفه إلى مؤمن زكريا والإعراب عن دعمه، بعد المرض الذي يستعد للسفر بسببه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة برنامجه العلاجي، حيث من المتوقع أن يبقى هناك عدة أشهر.

اللفتة أثارت إعجاب مَشعجي كرة القدم في مصر، وعدد ممن تابعوا مباراة ليفربول وليدز يونايتد.

🇪🇬 @MoSalah dedicates his hattrick and match-winning goal for @LFC to #AlAhly midfielder Moamen Zakaria. The 32-year-old is suffering from the incurable ALS disease. ❤️⚽️ https://t.co/Dp1zyzH5Hm

في وقت تذكر آخرون أن محمد صلاح سبق أن بادر بلفتات إنسانية ترتبط بأحداث وقعت على هامش مباريات كرة القدم، لا سيما حادث مجزرة بورسعيد، الذي راح ضحيته 74 من جماهير النادي الأهلي في 1 فبراير شباط 2012. وكذلك مجزرة استاد الدفاع الجوي، التي قُتل فيها 22 من مُشجعي الزمالك المصري في 8 فبراير شباط 2015.