دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرض اللاعب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لإهانة عنصرية خلال مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا الفرنسيين، الأحد، ما دفعه لشن هجوم شديد على اللاعب الإسباني ألفارو غونزاليس.

وكتب نيمار عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر الأحد: "الشيء الوحيد الذي أندم عليه هو أنني لم أضرب وجه ذلك الوغد"، في إشارة إلى غونزاليس.

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca

وعاد اللاعب البرازيي وهاجم تقنية الفيديو المساعد للحكم في تغريدة لاحقة كتب فيها: "كان من السهل على VAR رصد غضبي... الآن يجب أن أرى الصور التي تظهر ذلك العنصري وهو ينعتني بالقرد ابن العاهرة، هذا ما أريد رؤيته... ماذا دهاكم؟ هل ستعاقبونني حقا... أنا مطرود ولكن ماذا عنهم؟ ماذا دهاكم؟"، على حد قوله.

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver! E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ?

وكانت قد شهدت المباراة اشتباكات عنيفة بين لاعبي الفريقين أدت إلى طرد 5 لاعبين من الفريقين كان من بينهم نيمار.

وانتهى اللقاء بفوز مارسيليا على غريمه التقليدي بهدف نظيف بافتتاح الدوري الفرنسي وسجل فلوران توفين هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 31.