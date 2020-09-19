دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُوج النادي الأهلي بطلا للدوري المصري الممتاز، بعد خسارة الزمالك من فريق أسوان بهدف دون رد، مساء الجمعة، في مباراتهما بالجولة 28 من المنافسات.

وجاء هدف المباراة التي لُعبت على استاد القاهرة الدولي، بقدم لاعب أسوان إبراهيم جلال في الدقيقة 47 من زمن الشوط الثاني.

وأكدت نتيجة مباراة الزمالك وأسوان فوز الأهلي ببطولة الدوري للمرة الـ42 في تاريخه.

وحسمت مباراة الليلة تتويج الأهلي بلقب الدوري، فلديه 72 نقطة مقابل 55 نقطة للزمالك. بجانب 3 نقاط سيجري خصمها من النادي الأبيض جراء انسحابه من لقاء الأهلي في الدور الأول.

وبعد نهاية المباراة، وقعت مشاجرات بين لاعبي الزمالك وأسوان، قبل تدخل قوات الأمن لفض الاشتباكات.

وتأتي هزيمة الزمالك، بعد أيام من رحيل مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، وتعاقده مع نادي التعاون السعودي.