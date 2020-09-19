جدل بعد إعلان سالم الدوسري إصابته بفيروس كورونا.. ومغردون يهاجمون الاتحاد الآسيوي

رياضة
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جدل بعد إعلان سالم الدوسري إصابته بفيروس كورونا.. ومغردون يهاجمون الاتحاد الآسيوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار إعلان نجم نادي الهلال السعودي، سالم الدوسري، إصابته بفيروس كورونا المستجد، جدلا عبر موقع تويتر، إذ تساءل عدد من المغردين عن فاعلية الإجراءات المتخذة من جانب الاتحاد الآسيوي لحماية لاعبي الفرق المشاركة ببطولة دوري أبطال آسيا بعد وصول عدد حالات الإصابة في صفوف "الزعيم" إلى 12.

وأعلن الدوسري إصابته بفيروس كورونا عبر صفحته الرسمية على تطبيق "سناب شات" قائلا: "الحمدلله على قضاء الله وقدره"، قبل أن ينشر مقطعا آخر لسيارة إسعاف.

وأثار إعلان اللاعب السعودي إصابته بالفيروس تساؤلات بين مغردين وانتقادات للاتحاد الآسيوي بعد أن بلغ عدد الإصابات في صفوف الهلال 12، مع أنباء حول إصابة اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو.

وقال الإعلامي السعودي، يوسف الصلحاني، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "من الواضح أن سلامة اللاعبين من هذه الجائحة العالمية الخطيرة ،هي آخر مايفكر فيه الاتحاد الآسيوي، ولو حدث ماحدث للاعبي الهلال في بطولة افريقيا او أوروبا او حتى ( اقينوسيا) فلن يصمتوا وسيتخذون قرارات تضمن سلامة اللاعبين وعدالة المنافسة.."، على حد قوله.

من جانبه، كتب الناقد السعودي، إبراهيم المنيف، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "اللي أنا مو فاهمه.. الان سالم الدوسري و جيوفينكو ما خالطوا لاعبين باختاكور في المباراتين وباقي لاعبين الهلال ومدرب الهلال والطاقم الفني والاداري!؟ يعني الفايروس ماراح ينتقل بينهم؟"، واصفا ما يحدث بـ"المسخرة".

وفيما يلي بعض التغريدات حول الموضوع:

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