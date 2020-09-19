دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار إعلان نجم نادي الهلال السعودي، سالم الدوسري، إصابته بفيروس كورونا المستجد، جدلا عبر موقع تويتر، إذ تساءل عدد من المغردين عن فاعلية الإجراءات المتخذة من جانب الاتحاد الآسيوي لحماية لاعبي الفرق المشاركة ببطولة دوري أبطال آسيا بعد وصول عدد حالات الإصابة في صفوف "الزعيم" إلى 12.

وأعلن الدوسري إصابته بفيروس كورونا عبر صفحته الرسمية على تطبيق "سناب شات" قائلا: "الحمدلله على قضاء الله وقدره"، قبل أن ينشر مقطعا آخر لسيارة إسعاف.

وأثار إعلان اللاعب السعودي إصابته بالفيروس تساؤلات بين مغردين وانتقادات للاتحاد الآسيوي بعد أن بلغ عدد الإصابات في صفوف الهلال 12، مع أنباء حول إصابة اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو.

وقال الإعلامي السعودي، يوسف الصلحاني، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "من الواضح أن سلامة اللاعبين من هذه الجائحة العالمية الخطيرة ،هي آخر مايفكر فيه الاتحاد الآسيوي، ولو حدث ماحدث للاعبي الهلال في بطولة افريقيا او أوروبا او حتى ( اقينوسيا) فلن يصمتوا وسيتخذون قرارات تضمن سلامة اللاعبين وعدالة المنافسة.."، على حد قوله.

من الواضح أن سلامة اللاعبين من هذه الجائحة العالمية الخطيرة ،هي آخر مايفكر فيه الاتحاد الآسيوي ولو حدث ماحدث للاعبي #الهلال في بطولة افريقيا او أوروبا او حتى ( اقينوسيا) فلن يصمتوا وسيتخذون قرارات تضمن سلامة اللاعبين وعدالة المنافسة.. #سالم_الدوسري #الاتحاد_الاسيوي

من جانبه، كتب الناقد السعودي، إبراهيم المنيف، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "اللي أنا مو فاهمه.. الان سالم الدوسري و جيوفينكو ما خالطوا لاعبين باختاكور في المباراتين وباقي لاعبين الهلال ومدرب الهلال والطاقم الفني والاداري!؟ يعني الفايروس ماراح ينتقل بينهم؟"، واصفا ما يحدث بـ"المسخرة".

اللي أنا مو فاهمه.. الان سالم الدوسري و جيوفينكو ما خالطوا لاعبين باختاكور في المباراتين وباقي لاعبين الهلال ومدرب الهلال والطاقم الفني والاداري!؟ يعني الفايروس ماراح ينتقل بينهم؟ >اللي قاعد يصير مسخرة ما بعدها مسخرة ❌ضربوا بالاجراءات الاحترازية وسلامة وصحة اللاعبين عرض الحائط❌ https://t.co/5BbO425ruh

وفيما يلي بعض التغريدات حول الموضوع:

الكبار لا ينظرون للخلف و الابطال لا ينسحبون البقية فيهم الخير والبركة التباكي والتشكيك والتظلم والانسحابات ليست من طبع الكبار نقطة واحدة باقيه للتأهل وبعدها يكون خير .. #الهلال #دوري_ابطال_اسيا #سالم_الدوسري #لن_ننسحب_التأجيل_هو_الحل

بعد أن تاكدت إصابة #سالم_الدوسري و #جيوفينكو لينظم للمصابين شفاهم الله جميعاً . يجب على #الاتحاد_الاسيوي إلغاء أو تأجيل دوري أبطال آسيا هذا العام لان سلامة اللاعبين أهم من كل شيء ونأمل منً الاتحاد السعودي التحرك والوقوف مع #الهلال ممثل الوطن وحامل اللقب والمرشح الأقوى .. https://t.co/eNb7W28dI8