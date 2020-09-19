توتنهام يعلن عودة جاريث بيل من ريال مدريد إلى صفوفه رسميًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، السبت، رسميًا عودة جاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني إلى صفوفه، وذلك لمدة عام على سبيل الإعارة.

Bale. Is. Back. Welcome home, @GarethBale11 😍 #BaleIsBack ⚪️ #COYS https://t.co/iOIWC2ZwtC

كما كتب بيل في حسابه، عبر تويتر: "إلى كل مشجعي توتنهام، بعد 7 سنوات أعود".

To all the Spurs fans, after 7 years, I’m back! #COYS @SpursOfficial https://t.co/NbAaUWefQP https://t.co/zGk37PnQe9

كان بيل (31 عامًا) قد عاد من إسبانيا إلى بريطانيا، الجمعة، قبل توجهه إلى ملعب التدريب مع توتنهام.

كان جاريث بيل قد انضم إلى توتنهام في 2007، فيما انتقل إلى النادي الملكي الإسباني في 2013، في صفقة كانت الأكبر وقتها، بلغت قيمتها 85 مليون جنيه إسترليني.

وخلال تواجده السنوات السبع مع ريال مدريد، أحرز بيل 105 أهداف خلال 251 مباراة، وشارك في فوز ناديه بالعديد من البطولات المحلية والدولية، بينها دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية لثلاث مرات، والدوري الإسباني مرتين.

كما انتقل زميل بيل في ريال مدريد سيريو ريغيلون أيضًا إلى توتنهام.

