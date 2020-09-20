دبي، الإمارات العربية المتحد (CNN) – استبعد الرئيس السابق لنادي الهلال السعودي، الأمير عبدالرحمن بن مساعد، "نظرية المؤامرة" بشأن إصابة معظم لاعبي "الزعيم" بفيروس كورونا أثناء وجودهم في قطر للمشاركة بدوري أبطال آسيا.

وطرح أحد المغردين وجهة نظر على بن مساعد حول القضية التي شغلت الرأي العام الرياضي في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، قال فيها: "الف سلامه يارب ... أميرنا ما تلاحظ وجود موظفي الفندق بجميع أقسامه وعدم تسجيل اي حالات لهم ايجابيه .. رغم البعض منهم يكونوا قريبين من اللاعبين مثل خدمة الغرف و العالمين في توصيل الطلبات ؟؟ بصراحه عجزت افهم وش الوضع بالضبط "، على حد تعبيره.

من جانبه، رد الأمير السعودي على التغريدة قائلا: "الله يحفظك ربما أصيب أحد من موظفي الفندق لا يمكن أن نعلم ذلك.. ولا أميل أبدًا لأن هناك مؤامرة ولا أقول أنك تقول ذلك.. ولكن يكفي أن يصاب شخص في البعثة ويعدي آخر وهكذا ومعروف أن كورونا سريع الإنتشار"، حسب قوله.

الله يحفظك ربما أصيب أحد من موظفي الفندق لا يمكن أن نعلم ذلك.. ولا أميل أبدًا لأن هناك مؤامرة ولا أقول أنك تقول ذلك.. ولكن يكفي أن يصاب شخص في البعثة ويعدي آخر وهكذا ومعروف أن كورونا سريع الإنتشار https://t.co/nW2TMTs8I3

وكان قد أعلن الهلال، مساء السبت، إصابة 15 من لاعبيه بالفيروس إلى جانب عدد من أفراد الطواقم الفنية والإدارية والطبية، طالبا من الاتحاد الآسيوي تأجيل مباراته أمام نادي شهر خودرو الإيراني الأحد.

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وأثارت الإصابات الكثيرة في الفريق السعودي جدلا واسعا بين مغردين، إذ طالب عدد منهم إدارة الفريق بالانسحاب من جوري أبطال آسيا، في حين فضل الآخرون الاستمرار بالمنافسة.