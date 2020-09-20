تادي بوغاتشر مُتسابق فريق الإمارات يفوز بسباق فرنسا للدراجات

(CNN)-- أصبح تادي بوغاتشر أول سلوفيني يفوز بسباق فرنسا للدراجات، حيث انتهى السباق الشهير الذي استمر ثلاثة أسابيع في شارع الشانزليزيه في العاصمة باريس، الأحد.

بوغاتشر، الذي يحتفل بعيد ميلاده الثاني والعشرين يوم الاثنين، هو أصغر فائز منذ 1904، وحقق انتصاره بأداء مثير في تجربة التوقيت الجبلي في المرحلة قبل الأخيرة.

وفاز بوغاتشر بالقميص الأصفر للمرحلة كمتصدر للسباق بفارق 59 ثانية.

وبقي بوغاتشر بأمان على دراجته حتى عبور الخط في انتصار مع زملائه في فريق الإمارات، حيث فاز بالمرحلة ببراعة الفائز بالقميص الأخضر سام بينيت من أيرلندا، وهو فوزه الثاني في جولة 2020.

وصعد متسابق فريق ديكونينك الأيرلندي سام بينيت إلى المرحلة الأخيرة من النسخة رقم 107 من سباق فرنسا للدراجات في الشانزليزيه ليؤكد فوزه في تصنيف القميص الأخضر.

وتخطى بينيت السلوفاكي بيتر ساغان، الفائز سبع مرات، ليتصدر تصنيف النقاط وفعل ذلك بأسلوب ما، وهبط بطل العالم مادس بيدرسن إلى المركز الثاني، بينما احتل ساغان المركز الثالث.

ولم يكتف بوغاتشر بالحصول على القميص الأصفر، بل ختم جائزة ملك الجبال ونال جائزة أفضل متسابق شاب في محاولته الأولى في الجولة.

1st 🇸🇮 Slovenian to win @LeTour 1st rider to dominate the overall, KOM and Best Young Rider standings in the same edition 1st rookie to win overall since 1983 Youngest winner since 1904 @TamauPogi wrote history on #TDF2020 #TDFdata | @TeamUAEAbuDhabi https://t.co/MbqwHslbjK

Credit: MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images

مع الوباء العالمي الذي تسبب في نقل السباق من مكانه التقليدي في يوليو تموز، كانت هناك شكوك في أنه سيتم استكماله بإجراءات وقائية صارمة مُطبقة واختبار فيروس كورونا إلزامي للمتسابقين.

كان المتفرجون محدودين أيضًا في مناطق خط النهاية، حيث سُمح فقط لـ5000 شخص بالدخول إلى منطقة المنصة بعد السباق في باريس، التي عادة ما تُملأ بعدة آلاف آخرين.