خاضوا مباراة الفريق الإيراني.. الهلال يُعلن 3 إصابات جديدة بكورونا في صفوف لاعبيه

رياضة
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خاضوا مباراة الفريق الإيراني.. الهلال يُعلن 3 إصابات جديدة بكورونا في صفوف لاعبيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي الهلال السعودي، إصابة 3 من لاعبيه، شاركوا في مباراة الفريق أمام شهر خودرو الإيراني، بفيروس كورونا المستجد.

وقال الهلال عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " أوضحت الفحوص التي أجرتها بعثة الهلال إصابة الثلاثي "محمد جحفلي، محمد كنو، محمد الكنيدري" بفيروس كورونا".

وأضاف الفريق السعودي قائلا: "إضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني وأخصائي التغذية، ويخضعون للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وكان قد شارك الثلاثي كأساسيين في مباراة الفريق أمام نظيره الإيراني، الأحد، ضمن مباريات دور المجمواعت لدوري أبطال آسيا.

وأعلن الهلال سابقا عن إصابة 15 شخصا من أعضاء بعثته إلى قطر بفيروس كورونا، ما أثار موجة من الجدل وانقسم المشجعون بين مؤيد للانسحاب ومفضل البقاء والمنافسة.

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