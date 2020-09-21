دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي الهلال السعودي، إصابة 3 من لاعبيه، شاركوا في مباراة الفريق أمام شهر خودرو الإيراني، بفيروس كورونا المستجد.

وقال الهلال عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " أوضحت الفحوص التي أجرتها بعثة الهلال إصابة الثلاثي "محمد جحفلي، محمد كنو، محمد الكنيدري" بفيروس كورونا".

وأضاف الفريق السعودي قائلا: "إضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني وأخصائي التغذية، ويخضعون للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

📃 أوضحت الفحوص التي أجرتها بعثة #الهلال إصابة الثلاثي "محمد جحفلي، محمد كنو، محمد الكنيدري" بفيروس كورونا، إضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني وأخصائي التغذية، ويخضعون للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. #أجر_وعافية_يا_أبطال https://t.co/6ckTYmKQ7t

وكان قد شارك الثلاثي كأساسيين في مباراة الفريق أمام نظيره الإيراني، الأحد، ضمن مباريات دور المجمواعت لدوري أبطال آسيا.

وأعلن الهلال سابقا عن إصابة 15 شخصا من أعضاء بعثته إلى قطر بفيروس كورونا، ما أثار موجة من الجدل وانقسم المشجعون بين مؤيد للانسحاب ومفضل البقاء والمنافسة.