دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد محامو رئيس مجلس إدارة مجموعة Bein Sports القطرية، ناصر الخليفي، الثلاثاء، على طلب الادعاء العام السويسري حبسه 28 شهرا، معربين عن ثقتهم ببراءة موكلهم، وذلك في بيان أرسلته المجموعة لـCNN.

وجاء في البيان: "لا علاقة للغالبية العظمى من هذه القضية بموكلنا بأي شكل، ولكن بما يتعلق به، نتطلع قدما لتقديم حقائق بسيطة للمحكمة، مع العلم بأنها المرة الأولى التي يسمح لنا بالدفاع فيها بالشكل المناسب منذ 4 سنوات".

وأضاف المحامون في بيانهم بالقول: "وعلى سبيل التذكير، فرغم التدقيق والبحث القضائي والعام والخاص والقانوني وغير القانوني بما يخص موكلنا منذ عام 2016، لم يتم إثبات أي من التهم الموجهة له، فالتهمة الرئيسية الأولى والمتعلقة بالرشوة أُسقطت بشكل كامل".

وبما يخص الادعاء السويسري، قال المحامون في بيانهم: "خلال الأشهر القليلة الماضية، أصبحت مصداقية فريق الادعاء محل تساؤل، ولتجنب الشكوك فالتهمة الثانوية التي قُدمت مؤخرا مختلقة بشكل واضح، وتفتقر لأسس القانون والحقيقة، لا يساورنا شك بأن براءة موكلنا ستثبت في نهاية المطاف"، على حد تعبيرهم.

وكان قد طالب الادعاء العام السويسري، الثلاثاء، بحبس الخليفي لمدة 28 شهرا على خلفية تهم تتعلق بـ"خيانة الأمانة" وسوء الإدارة، في الجلسة السادسة من محاكمته بتهم تعلق بالفساد.