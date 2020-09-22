دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أقترح الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، الثلاثاء، أن يجبر الاتحاد الآسيوي نادي الهلال على الانسحاب من مباراة أهلي دبي والتي لن تؤثر على مسار تأهله للدور المقبل وتأجيل دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، ورأى أن اعتبار الفريق السعودي منسحبا لعدم قدرته على استدعاء 13 لاعبا سيكون بمثابة "الظلم والمهزلة".

وقال بن مساعد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "في ظل الظروف غير المسبوقة في تاريخ كرة القدم التي يمر بها الهلال يرفض الإتحاد الآسيوي تأجيل دور ال16 .. لنفترض جدلًا أن هذا قرار سليم رغم أنني لا أراه كذلك أبدًا..لو لم يستطع الهلال تأمين 13 لاعبًا لمباراة الهلال القادمة مع أهلي دبي سيعتبره الإتحاد الآسيوي منسحبًا من البطولة!!!!".

في ظل الظروف غير المسبوقة في تاريخ كرة القدم التي يمر بها الهلال يرفض الإتحاد الآسيوي تأجيل دور ال16 .. لنفترض جدلًا أن هذا قرار سليم رغم أنني لا أراه كذلك أبدًا..لو لم يستطع الهلال تأمين 13 لاعبًا لمباراة الهلال القادمة مع أهلي دبي سيعتبره الإتحاد الآسيوي منسحبًا من البطولة!!!!

وأضاف الأمير السعودي قائلا: "الهلال تأهل للدور ال16 متصدرًا مجموعته بغض النظر عن نتيجة مباراته مع أهلي دبي.. لماذا لا يعتبر منسحبًا من المباراة ويعتبر أهلي دبي فائزًا ب3 نقاط المباراة لانسحاب الهلال الإجباري .. ويستكمل الهلال دور ال16 حين يعود بعض لاعبيه المتعافين.. هذا أبسط مبادئ الإنصاف".

الهلال تأهل للدور ال16 متصدرًا مجموعته بغض النظر عن نتيجة مباراته مع أهلي دبي.. لماذا لا يعتبر منسحبًا من المباراة ويعتبر أهلي دبي فائزًا ب3 نقاط المباراة لانسحاب الهلال الإجباري .. ويستكمل الهلال دور ال16 حين يعود بعض لاعبيه المتعافين.. هذا أبسط مبادئ الإنصاف ..

وتابع بن مساعد في تغريدة ثالثة: "أمّا أن يجبر الإتحاد الآسيوي الهلال على الإنسحاب من البطولة لأنه لم يستطع إكمال 13 لاعبًا للمباراة القادمة -التي لا تقدم ولا تؤخر فهو متصدر بدونها-فهذا قمة الظلم ومهزلة المهازل من الإتحاد الآسيوي"، حسب قوله.

أمّا أن يجبر الإتحاد الآسيوي الهلال على الإنسحاب من البطولة لأنه لم يستطع إكمال 13 لاعبًا للمباراة القادمة -التي لا تقدم ولا تؤخر فهو متصدر بدونها-فهذا قمة الظلم ومهزلة المهازل من الإتحاد الآسيوي

وكان قد بلغ عدد الإصابات في صفوف الهلال أكثر من 18 إصابة أثناء وجود بعثة الفريق في العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وعبر الفريق السعودي دور المجموعات من البطولة بعد تعادله أمام فريق شهر خودرو الإيراني سلبيا، ليضمن وصوله إلى الدور المقبل دون النظر إلى نتيجة مباراته الأخيرة أمام شباب الأهلي دبي.