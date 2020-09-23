دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الهلال السعودي تلقيه رفضا على طلبه تأجيل مباراته أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي في دوري أبطال آسيا الأربعاء، ليعلن قائمته التي ضمت 11 لاعبا فقط بينهم 3 حراس مرمى.

وقال الهلال عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تلقّت إدارة النادي قبل قليل رفضًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لطلبها تأجيل مباراة فريق الهلال الأول لكرة القدم التي ستجمعه بنظيره "شباب أهلي دبي الإماراتي" في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء".

📃 تلقّت إدارة النادي قبل قليل رفضًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لطلبها تأجيل مباراة فريق الهلال الأول لكرة القدم التي ستجمعه بنظيره "شباب أهلي دبي الإماراتي" في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء

وأعلن النادي السعودي في تغريدة لاحقة قائمته للمواجهة والتي ضمت 11 لاعبا فقط بينهم 3 حراس مرمى.

وكتب الهلال في التغريدة: "ثلاثة حراس مرمى.. وثمانية لاعبين.. تضمّهم قائمة الهلال الأساسية والاحتياطية في مواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي".

📋 ثلاثة حراس مرمى.. وثمانية لاعبين.. تضمّهم قائمة #الهلال الأساسية والاحتياطية في مواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي #الهلال_شباب_أهلي_دبي https://t.co/ZtHWlfbEpZ

ويعيش الهلال ظرفا غير مسبوق إثر إصابة 15 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد ما دفعه للمطالبة بتأجيل لقاءاته في البطولة الآسيوية المقامة في الدوحة، وهو ما قابله الاتحاد الآسيوي بالرفض مرتين.