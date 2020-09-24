رسميًا.. أتليتكو مدريد يعلن انتقال نجم برشلونة لويس سواريز إلى صفوفه

رياضة
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رسميًا.. أتليتكو مدريد يعلن انتقال نجم برشلونة لويس سواريز إلى صفوفه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني، الخميس، ضم نجم برشلونة الأورغوياني لويس سواريز إلى صفوفه.

وقال النادي، في بيان مقتضب عبر موقعه الإلكتروني، إنه توَصل إلى اتفاق مع برشلونة بشأن انتقال سواريز إليه، بعد خضوعه للاختبارات الطبية، مؤكدًا تعاقده رسميًا معه.

ويوم الأربعاء، بكى سواريز لدى مغادرته مقر تدريب برشلونة.

ومنذ انضمامه إلى برشلونة قادمًا من ليفربول في 2014، حقَق سواريز (33 عامًا) مع النادي الكتالوني 4 ألقاب في بطولة الدوري الإسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا.

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