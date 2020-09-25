دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي البرتغالي جوزيه مورينيو، عن موقف طريف هدف قبيل مباراة الفريق مع شكنديا المقدوني الشمالي، مساء الخميس، في التصفيات المُهلة للدوري الأوروبي.

وقال مورينيو، في المؤتمر الصحفي: "قبل المباراة، حدث موقف مضحك. أخبرني حارس المرمى (جو هارت) أن الهدف كان صغيرًا جدًا. ذهبت للنظر ورأيت أنه كان صغيرًا حقًا"، مُضيفا: "يقضي حراس المرمى كل وقتهم بين القضبان ويفهمون هذه الأشياء".

وتابع موروينيو: "شعرت على الفور أن هناك خطأ ما. التفت إلى ممثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، واتضح أن المرمى أقل من المعتاد بمقدار 5 سنتيمترات.

وقال مورينيو "طلبنا (مرمى) بأبعاد صحيحة"، حيث تم استبدال الآخر.

وفاز توتنهام في مباراته مع شكنديا المقدوني بثلاثة أهداف مقابل هدف لينتقل إلى المباراة الفاصلة المؤهلة لدور المجموعات في الدوري الأوروبي،

وأحرز أهداف توتنهام الأرجنتيني إريك لاميلا (في الدقيقة الـ5)، قبل أن يتعادل لاعب شكنديا فالمير نافيو لأصحاب الأرض في الدقيقة 55.

وعاد توتنهام ليسجل هدفين في الدقيقتين 70 و79 بقدمي سون هيونج مين وهاري كين، لتنفس موروينيو الصعداء.