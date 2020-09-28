دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رحب نادي النصر الإماراتي، مقره دبي، بأول لاعب إسرائيلي في دوري الخليج العربي، ضياء سبع، موضحا أنه تعاقد مع اللاعب لأسباب فنية بحتة ولا "اعتبارات أخرى" لهذه الصفقة.

ونشر النصر، الأحد، مقطع فيديو رحب فيه باللاعب الإسرائيلي، وقال النادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "شركة النصر كرة القدم إذ تتمنى التوفيق للاعب ضياء سبع في مهمته الجديدة وأن يظهر بالمستوى المأمول منه، وتود أن تؤكد للشارع الرياضي بشكل عام وجماهير النصر بشكل خاص بأن استقطاب اللاعب جاء من منظور فني بحت وتم اختياره نظراً لما يتمتع به من مواهب عديدة وقدرات فنية وفردية ستشكل إضافة قوية لصفوف العميد، وأيضا انطلاقاً من حرصها على استقطاب المواهب الرياضية من شتى ارجاء العالم دون النظر لأي اعتبارات أخرى وذلك لإثراء المسابقات المحلية وتعزيز المنافسة بين الأندية بما يعود بالفائدة على كرة القدم الإماراتية، خاصة وأن القلعة الزرقاء كانت ومازالت بمثابة محطة مهمة لنجوم الكرة العالمية"، على حد تعبيره.

ونشر النادي مقطع فيديو أظهر فيه قدرات اللاعب الإسرائيلي، الذي وصفه النادي بانه من أحد نجوم كرة القدم الآسيوية، قائلا إنه "يشار إليه بالبنان"، وفقا للنصر.

أهلاً بك ضياء محمد سبع في القلعة الزرقاء Welcome Diaa Mohamed Saba to the blue castle #نادي_النصر #Alnasr_club https://t.co/3mvqcdMcXv

وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "مبروك لأول لاعب إسرائيلي انضم رسميًا إلى فريق النصر الإماراتي ليصبح أول لاعب إسرائيلي في دوري الخليج مبروك ضياء سبع!"، على حد تعبيره.